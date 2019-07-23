Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета
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- РИА Новости
«Самолёт этой авиакомпании действительно был вынужден развернуться по технической причине, сейчас он уже приземлился в аэропорту Антальи», — приводит ТАСС сообщение.
В пресс-службе отметили, что пассажирам будет предоставлен новый борт для отправления в Москву.
22 июня сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево 536 человек, включая 107 детей, не могут вылететь в Анталью с 03:00 из-за поломки самолёта.
С длительной задержкой рейса столкнулись и пассажиры в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс ZF 8884 должен был вылететь в 08:50, но его отложили до 22:25.
Позднее авиакомпания AZUR air сообщила, что все пассажиры задержанных рейсов компании в Анталье и Москве вылетели из аэропортов.