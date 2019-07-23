Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета

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Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета
  • ©Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Самолёт этой авиакомпании действительно был вынужден развернуться по технической причине, сейчас он уже приземлился в аэропорту Антальи», — приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе отметили, что пассажирам будет предоставлен новый борт для отправления в Москву.

22 июня сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево 536 человек, включая 107 детей, не могут вылететь в Анталью с 03:00 из-за поломки самолёта.

С длительной задержкой рейса столкнулись и пассажиры в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс ZF 8884 должен был вылететь в 08:50, но его отложили до 22:25.

Позднее авиакомпания AZUR air сообщила, что все пассажиры задержанных рейсов компании в Анталье и Москве вылетели из аэропортов.

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