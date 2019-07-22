AZUR air отправила в Анталью и в Москву пассажиров задержанных рейсов

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Авиакомпания AZUR air сообщила, что все пассажиры задержанных рейсов компании в Анталье и в Москве вылетели из аэропортов.
AZUR air отправила в Анталью и в Москву пассажиров задержанных рейсов
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Анастасию Матюшину.

«Все пассажиры и московских, и анталийских рейсов в самолёте. Они находятся в воздухе», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево 536 человек, включая 107 детей, не могут вылететь в Анталью с 03:00 из-за поломки самолёта.

С длительной задержкой рейса столкнулись и пассажиры в Анталье. Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс ZF 8884 должен был вылететь в 08:50, но был отложен до 22:25.

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