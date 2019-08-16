В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла

Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Тимофея Гончарука.

«Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил задачу выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло от частного производителя на прилавках сельских магазинов», — заявил Гончарук.

По его словам, глава региона поручил Министерству агропромышленного комплекса Ульяновской области срочно начать проверку по факту инцидента.

Согласно информации региональной прокуратуры, остатки подсолнечного масла, которым, по предварительным данным, отравились несколько жителей Ульяновской области, изъяты. Назначены экспертизы.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту отравления семерых жителей Ульяновской области, двое из которых впоследствии скончались.

По данным регионального Минздрава, люди, предположительно, отравились подсолнечным маслом домашнего производства.