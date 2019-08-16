СК возбудил дело из-за отравления жителей Ульяновской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления семи человек в Ульяновской области и гибели впоследствии двоих из них. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.
СК возбудил дело из-за отравления жителей Ульяновской области
  • РИА Новости

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным ведомства, в больницы Ульяновска госпитализировали семь человек, двое из них скончались.

«В полном объёме проверяется версия об отравлении… при употреблении растительного масла кустарного производства», — сообщили в ведомстве.

Ранее семь жителей Ульяновской области, в том числе двое детей, были госпитализированы после отравления, по предварительным данным, подсолнечным маслом домашнего производства.

СК сообщал о начале проверки по данному факту.

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