СК возбудил дело из-за отравления жителей Ульяновской области
- РИА Новости
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По данным ведомства, в больницы Ульяновска госпитализировали семь человек, двое из них скончались.
«В полном объёме проверяется версия об отравлении… при употреблении растительного масла кустарного производства», — сообщили в ведомстве.
Ранее семь жителей Ульяновской области, в том числе двое детей, были госпитализированы после отравления, по предварительным данным, подсолнечным маслом домашнего производства.
СК сообщал о начале проверки по данному факту.