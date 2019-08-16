Врачи рассказали о состоянии найденного в омском лесу мальчика

Трёхлетнего мальчика, найденного после двух дней поисков в лесу в Омской области, переводят из реанимации в детское отделение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Большереченскую районную больницу.

«Состояние стабильное, он ест, общается с родителями. Опасения были, что он мог простыть из-за относительно низких ночных температур, но после обследования никаких изменений не обнаружено», — сказали в больнице.

По словам психолога, который работал с мальчиком, он держится молодцом, несмотря на возраст.

Ребёнок пропал днём 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына.

Мальчик был найден живым 15 августа. Он находился в районе километра от лагеря. Как рассказали волонтёры, мальчик «сидел на кочке, пил болотную воду и плакал».

В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь трёхлетнему ребёнку выжить в лесу.

В декабре 2018 года трёхлетний ребёнок сумел самостоятельно выбраться из тайги в Хабаровском крае после гибели отца. Местный житель забрал сына вечером из детского сада и отправился с ним на реку, чтобы разведать дорогу для поездки на предстоящую рыбалку. Примерно в 3 км от поселения в лесу мужчина высадил ребенка на берегу, а сам выехал на лёд, однако снегоход провалился. По словам мальчика, отец успел сказать ему, чтобы он возвращался в село.