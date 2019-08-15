Пропавший в лесу в Омской области трёхлетний мальчик найден живым

Пропавший более двух дней назад в лесу в Омской области трёхлетний мальчик найден живым. Об этом сообщает портал ngs55.ru.

Отмечается, что он находился в районе километра от лагеря. Ребёнка нашла девушка, профессиональный поисковик из Москвы.

Как рассказали волонтёры, мальчик «сидел на кочке, пил болотную воду и плакал».

Издание также опубликовало первое фото найденного ребёнка с отцом.

По предварительным данным, у мальчика нет ни истощения, ни признаков обезвоживания. Он искусан комарами и мошками.

13 августа в 18:40 в дежурную часть Большереченской полиции сообщили, что в районе села Новологиново (сельский округ в Большереченском районе Омской области) пропал трёхлетний мальчик. В 21:00 поисковые группы сообщили о сборе волонтёров.

Площадь поисков составила 80 квадратных километров.

Ребёнка искали около 600 полицейских, волонтёров, местных жителей, вертолёт Росгвардии, два частных самолёта.