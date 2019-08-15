Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику

В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Ночные температуры во время поисков достигали +15 °С. Температура днём поднималась до +23...+26 °С. Дождей не было. Обычно в это время года температуры ниже. Возможно, именно это помогло мальчику продержаться всё это время», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что пропавший более двух дней назад в лесу в Омской области трёхлетний мальчик был обнаружен живым. Ребёнка нашла профессиональный поисковик из Москвы.