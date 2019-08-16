В Приморье затопило три участка дорог

Короткая ссылка
Поднявшиеся в результате интенсивных дождей реки на западе Приморья затопили три участка дорог.

«У нас за прошедшие сутки выпало 53 мм осадков, это немало, и сейчас есть три перелива рек через автодороги», — цитирует ТАСС главу региона Олега Александрова.

По его словам, на местах работают дорожные службы, которые определят нужно ли будет ждать спада воды или сразу приступят к восстановлению проезда. 

«Если дождь сейчас прекратится, то часов за 5-6 вода спадет, это по опыту я говорю», — добавил Александров. 

15 августа сообщалось, что в Приморском крае 115 придомовых территорий остаются подтопленными из-за паводка. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить