В Приморье затопило три участка дорог

Поднявшиеся в результате интенсивных дождей реки на западе Приморья затопили три участка дорог.

«У нас за прошедшие сутки выпало 53 мм осадков, это немало, и сейчас есть три перелива рек через автодороги», — цитирует ТАСС главу региона Олега Александрова.

По его словам, на местах работают дорожные службы, которые определят нужно ли будет ждать спада воды или сразу приступят к восстановлению проезда.

«Если дождь сейчас прекратится, то часов за 5-6 вода спадет, это по опыту я говорю», — добавил Александров.

15 августа сообщалось, что в Приморском крае 115 придомовых территорий остаются подтопленными из-за паводка.