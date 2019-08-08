В Приморье из-за шторма «Франциско» выпало до 60% месячной нормы осадков

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В Примгидромете сообщили, что из-за выхода тропического шторма «Франциско» к Приморью в регионе выпало до 60% месячной нормы осадков.

«В связи с выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим его смещением вдоль южного побережья Приморья, минувшей ночью в южных районах края наблюдался очень сильный дождь с количеством 52-91 мм за 12 часов и менее, до 60% месячной нормы», — сообщили в ведомстве.

Согласно данным Примгидромета максимальное количество осадков выпало во Владивостоке и Партизанске.

Ранее МЧС России предупреждало жителей Приморского края о сильных дождях из-за приближающегося шторма «Франциско».

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