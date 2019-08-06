МЧС объявило экстренное предупреждение из-за шторма в Приморье

МЧС России предупредило жителей Приморского края о сильных дождях из-за приближающегося тропического шторма «Франциско».

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным ведомства, в результате приближения тропического шторма «Франциско» утром и днём 8 августа, а также ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди с выпадением более 50 мм осадков.

«В отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 23 м/с. На реках края возможен подъём уровня воды», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС России объявило режим ЧС в двух округах Магаданской области из-за дождей.