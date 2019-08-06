В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей

Короткая ссылка
В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Любомир Муха.

«По Тенькинскому городском округу затруднено движение на Тенькинской трассе Палатка-Кулу-Нексикан. Работает оперативная группа главного управления в данном районе», — цитирует его РИА Новости.

Представитель ведомства добавил, что в Ягоднинском городском округе на трассе Колыма произошёл размыв автомобильной дороги на 1562-м км.

Ранее трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.

Бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин, комментируя в беседе со «Взглядом» ситуацию в Амурской области, призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить