В Магаданской области размыло ряд участков трассы
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя министерства дорожного хозяйства правительства региона.
«В Магадан дожди придут завтра. А на трассе Палатка — Кулу — Нексикан они идут уже несколько дней. Так что трасса размыта сразу на нескольких участках, серьёзно пострадал один из мостов. Сейчас наши сотрудники выехали на место, оценивают ситуацию», — сообщил представитель ведомства.
В конце июля сообщалось, что в Иркутской области в Слюдянском районе ограничили движение автомобилей по федеральной трассе Р258 «Байкал» после произошедшего обвала грунта и камней.