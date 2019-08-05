В Магаданской области размыло ряд участков трассы

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Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
В Магаданской области размыло ряд участков трассы
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя министерства дорожного хозяйства правительства региона.

«В Магадан дожди придут завтра. А на трассе Палатка — Кулу — Нексикан они идут уже несколько дней. Так что трасса размыта сразу на нескольких участках, серьёзно пострадал один из мостов. Сейчас наши сотрудники выехали на место, оценивают ситуацию», — сообщил представитель ведомства.

В конце июля сообщалось, что в Иркутской области в Слюдянском районе ограничили движение автомобилей по федеральной трассе Р258 «Байкал» после произошедшего обвала грунта и камней.

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