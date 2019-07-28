Движение по трассе «Байкал» ограничили после обвала грунта

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В Иркутской области в Слюдянском районе ограничили движение автомобилей по федеральной трассе Р258 «Байкал» после произошедшего обвала грунта и камней.
Движение по трассе «Байкал» ограничили после обвала грунта
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Сегодня на 156-м км автодороги Р258 «Байкал» частично ограничено движение транспорта в связи с осуществлением ремонтных работ и вывозом скальника», — заявили в МВД.

Отмечается, что инспекторы ГИБДД организуют движение автомобилей в реверсивном режиме.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что в Слюдянском районе из-за обильного дождя произошёл обвал грунта с камнями на 134-м км автодороги Р258.

28 июля в Слюдянском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка.

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