В МЧС сообщили о надвигающемся на Приморье шторме «Франциско»
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 23 м/c, на реках возможен подъём уровня воды.
Оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.
Ранее Inforeactor сообщал, что спасатели предупредили о штормовом ветре в Башкирии.