В МЧС сообщили о надвигающемся на Приморье шторме «Франциско»

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В МЧС Приморского края заявили, что на регион движется тропический шторм «Франциско», который принесёт 8 августа ливни и штормовой ветер.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с прогнозируемым выходом тропического шторма «Франциско» на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья утром и днём 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 23 м/c, на реках возможен подъём уровня воды. 

Оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее Inforeactor сообщал, что спасатели предупредили о штормовом ветре в Башкирии.

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