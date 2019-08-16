В России не исключили введение ограничений на ввоз плодов из Сербии

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В Россельхознадзоре не исключили возможность введения временных ограничений на ввоз косточковых плодов из Сербии.

15 августа состоялись телефонные переговоры между Россельхознадзором и директором управления по защите растений Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Небойшей Милосавлевичем. 

«Российское ведомство высказало свою обеспокоенность выявлением бурой монилиозной гнили в 12 партиях персиков, нектаринов и слив, поставленных в июле из Сербии в Россию», — говорится в сообщении на сайте службы. 

Также Россельхознадзор сообщил, что «оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз косточковых культур из Сербии в случае продолжающегося поступления в Россию заражённых фруктов».

В свою очередь, Милославлевич пообещал, что его ведомство проведёт расследование всех случаев поставок заражённой продукции. 

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз свинины из Словакии и Болгарии. 

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