Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор отменил введённые ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусскими предприятиями ООО «Белросморепродукт» и ОАО «Брестский мясокомбинат».

«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», — говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Отмечается, что отправляемая в Россию продукция данных предприятий должна быть выработана с 14 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией ЕС из-за АЧС.