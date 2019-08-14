Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий
- РИА Новости
«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», — говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.
Отмечается, что отправляемая в Россию продукция данных предприятий должна быть выработана с 14 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией ЕС из-за АЧС.