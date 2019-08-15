После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы

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В Москве после выезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы трое пострадавших, угрозы их жизни нет. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В пресс-службе ведомства уточнили, что экстренные службы прибыли на место аварии в течение восьми минут после вызова.

«В результате ДТП пострадали три человека, водитель и два пассажира. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии доставлены в городские больницы», — цитирует представителя департамента РИА Новости.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник передавал, что в центре Москвы водитель такси не справился с управлением и выехал на остановку, на которой никого не было.

В июле портал «Юга.ру» писал, что в Сочи арестовали водителя по делу о ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим.

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