В Сочи арестовали водителя по делу о ДТП с тремя погибшими

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В Сочи взяли под стражу водителя по делу о ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.
В Сочи арестовали водителя по делу о ДТП с тремя погибшими
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Авария произошла днём 19 июня на дороге Джубга — Сочи. «Нива» врезалась в остановку после того, как её толкнул ехавший сзади автомобиль Mitsubishi.

«40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое малолетних детей были госпитализированы в медицинские учреждения. Один из мальчиков спустя непродолжительное время скончался в лечебном учреждении, а второй ребёнок от полученных травм скончался 29 июня этого года», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель иномарки находится под арестом. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.

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