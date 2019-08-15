В центре Москвы автомобиль выехал на остановку

Автомобиль совершил выезд на автобусную остановку на Старой площади в Москве, данные о пострадавших уточняются. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

«Автомобиль выехал на автобусную остановку по адресу Старая площадь, дом 2. Обстоятельства произошедшего уточняются», — заявили в ГИБДД.

В пресс-службе добавили, что данные о пострадавших уточняются.

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на источник, водитель такси не справился с управлением и выехал на остановку, на которой никого не было.

По его данным, в результате ДТП пострадали таксист и два пассажира.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске серьёзно пострадали четверо пешеходов.