В центре Москвы автомобиль выехал на остановку
- РИА Новости
«Автомобиль выехал на автобусную остановку по адресу Старая площадь, дом 2. Обстоятельства произошедшего уточняются», — заявили в ГИБДД.
В пресс-службе добавили, что данные о пострадавших уточняются.
Как передаёт Интерфакс со ссылкой на источник, водитель такси не справился с управлением и выехал на остановку, на которой никого не было.
По его данным, в результате ДТП пострадали таксист и два пассажира.
В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске серьёзно пострадали четверо пешеходов.