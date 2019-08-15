В центре Москвы автомобиль выехал на остановку

Короткая ссылка
Автомобиль совершил выезд на автобусную остановку на Старой площади в Москве, данные о пострадавших уточняются. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.
В центре Москвы автомобиль выехал на остановку
  • РИА Новости

«Автомобиль выехал на автобусную остановку по адресу Старая площадь, дом 2. Обстоятельства произошедшего уточняются», — заявили в ГИБДД.

В пресс-службе добавили, что данные о пострадавших уточняются. 

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на источник, водитель такси не справился с управлением и выехал на остановку, на которой никого не было.

По его данным, в результате ДТП пострадали таксист и два пассажира.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске серьёзно пострадали четверо пешеходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить