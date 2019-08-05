Источник: три человека пострадали в результате ДТП в Москве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Возле дома 13 по 1-й Фрезерной улице произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП травмы получили три человека», — сказал собеседник.
Уточняется, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее на юго-западе Москвы после столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске серьёзно пострадали четверо пешеходов.