Источник: три человека пострадали в результате ДТП в Москве

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Три человека пострадали при столкновении грузовика с легковым автомобилем на востоке Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Возле дома 13 по 1-й Фрезерной улице произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП травмы получили три человека», — сказал собеседник.

Уточняется, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее на юго-западе Москвы после столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске серьёзно пострадали четверо пешеходов.

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