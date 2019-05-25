В Нижнем Новгороде возбудили дело после наезда машины на остановку
- Reuters
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Задержан водитель автомобиля — местный житель 1995 года рождения.
В МВД добавили, что в дальнейшем ему изберут меру пресечения.
Ранее один человек погиб и пятеро пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Нижнем Новгороде.
Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области грузовик снёс надземный переход.