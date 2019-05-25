В Нижнем Новгороде возбудили дело после наезда машины на остановку

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В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после наезда автомобиля на остановку, водителя задержали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде возбудили дело после наезда машины на остановку
  • Reuters

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Задержан водитель автомобиля — местный житель 1995 года рождения.

В МВД добавили, что в дальнейшем ему изберут меру пресечения.

Ранее один человек погиб и пятеро пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Нижнем Новгороде.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области грузовик снёс надземный переход.

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