В Совфеде прокомментировали данные опроса о размере справедливой зарплаты в России
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«Суть и значение таких опросов — измерить ожидания россиян, их запрос на повышение качества жизни. Каждый из нас имеет собственное представление о том, какими средствами нужно располагать, чтобы иметь возможность самому жить достойно, отдыхать на приемлемом лично для каждого уровне, обеспечивать образование детей», — сказал сенатор.
По сути, отметил Рязанский, это отражение желания россиян чувствовать себя в финансовом плане уверенно и относительно независимо.
Как подчеркнул сенатор, в каждом случае это личный показатель.
В исследовании говорится, что мужчины считают достойной зарплату 68,6 тыс. рублей, женщины — 64,2 тыс. рублей.
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с НСН оценил сообщения, согласно которым объём «серых» зарплат в России в 2018 году составил 13,07 трлн рублей.