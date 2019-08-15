В Совфеде прокомментировали данные опроса о размере справедливой зарплаты в России

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Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные опроса, согласно которому жители крупных городов России заявили, что для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.
В Совфеде прокомментировали данные опроса о размере справедливой зарплаты в России
  • Reuters

«Суть и значение таких опросов — измерить ожидания россиян, их запрос на повышение качества жизни. Каждый из нас имеет собственное представление о том, какими средствами нужно располагать, чтобы иметь возможность самому жить достойно, отдыхать на приемлемом лично для каждого уровне, обеспечивать образование детей», — сказал сенатор.

По сути, отметил Рязанский, это отражение желания россиян чувствовать себя в финансовом плане уверенно и относительно независимо.

Как подчеркнул сенатор, в каждом случае это личный показатель.

В исследовании говорится, что мужчины считают достойной зарплату 68,6 тыс. рублей, женщины — 64,2 тыс. рублей.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в беседе с НСН оценил сообщения, согласно которым объём «серых» зарплат в России в 2018 году составил 13,07 трлн рублей.

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