Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит

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Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит
  • Reuters

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Восстановлению не подлежит», — сказала собеседница.

Она добавила, что лайнер был застрахован.

Самолёт Airbus A321, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил 15 августа экстренную посадку после возгорания двигателя при взлёте. По последним данным, в больнице после происшествия остаётся один человек.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело

Заслуженный пилот России член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН оценил действия экипажа самолёта A321.

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