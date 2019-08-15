Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит

Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Восстановлению не подлежит», — сказала собеседница.

Она добавила, что лайнер был застрахован.

Самолёт Airbus A321, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил 15 августа экстренную посадку после возгорания двигателя при взлёте. По последним данным, в больнице после происшествия остаётся один человек.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Заслуженный пилот России член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН оценил действия экипажа самолёта A321.