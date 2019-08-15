Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит
- Reuters
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Восстановлению не подлежит», — сказала собеседница.
Она добавила, что лайнер был застрахован.
Самолёт Airbus A321, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил 15 августа экстренную посадку после возгорания двигателя при взлёте. По последним данным, в больнице после происшествия остаётся один человек.
По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Заслуженный пилот России член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН оценил действия экипажа самолёта A321.