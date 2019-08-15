В омском Минздраве рассказали о состоянии найденного в лесу мальчика

В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии трёхлетнего мальчика, который провёл один в лесу более двух дней.

«На настоящий момент состояние ребёнка ближе к удовлетворительному. Ещё во время транспортировки ребёнку была начата инфузионная терапия в связи с крайней степенью обезвоживания, ребёнок был согрет, накормлен. Указанные мероприятия позволили стабилизировать состояние малыша», — рассказали NGS55.RU в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мальчик находится в отделении анестезиологии и реанимации в Большереченской центральной районной больнице.

«С ребёнком будет работать психолог», — добавили в региональном Минздраве.

15 августа стало известно, что пропавший более двух дней назад в лесу в Омской области трёхлетний мальчик найден живым.

В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь ребёнку выжить в лесу в Омской области.