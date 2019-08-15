В омском Минздраве рассказали о состоянии найденного в лесу мальчика
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«На настоящий момент состояние ребёнка ближе к удовлетворительному. Ещё во время транспортировки ребёнку была начата инфузионная терапия в связи с крайней степенью обезвоживания, ребёнок был согрет, накормлен. Указанные мероприятия позволили стабилизировать состояние малыша», — рассказали NGS55.RU в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что мальчик находится в отделении анестезиологии и реанимации в Большереченской центральной районной больнице.
«С ребёнком будет работать психолог», — добавили в региональном Минздраве.
15 августа стало известно, что пропавший более двух дней назад в лесу в Омской области трёхлетний мальчик найден живым.
В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь ребёнку выжить в лесу в Омской области.