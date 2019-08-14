Эксперт оценил предложение сократить рабочую неделю

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Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова в беседе с kp.ru прокомментировала предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.
Эксперт оценил предложение сократить рабочую неделю
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«Всё зависит от профессии и характера работы. Если сократить рабочее время для тех, кому нужно выполнять планы, сдавать проекты и тому подобное, то у таких людей окажутся недоделанными какие-то дела. Либо придётся напрягаться ещё сильнее, чтобы успеть», — сказала она.

По её словам, фактически возрастёт и физическая нагрузка, и моральный стресс, что может сказаться на сердечно-сосудистой системе даже сильнее, чем нынешняя пятидневная рабочая неделя.

С другой стороны, отметила Молчанова, есть профессии, связанные с рутинной работой, и такая рутина сама по себе является стрессом.

«В этом случае сокращение рабочей недели, скорее всего, пошло бы на пользу», — полагает она.

Ранее независимый экономист Антон Шабанов в беседе с URA.RU прокомментировал предложение ФНПР.

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