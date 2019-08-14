В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин

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Кирилл Горшенин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
  • © duma.gov.ru

«Я являюсь противником запретов, мне кажется, это контрпродуктивно. Надо создавать условия, а не запреты. Когда будут созданы условия, люди сами откажутся от того, что им не нужно», — заявил депутат.

Политик назвал три основных условия минимизации вредоносного влияния транспорта на экологию: ограничение большегрузов в крупных городах, перевод маршрутных такси на газомоторное топливо и развитие городского электрического транспорта (трамваи, троллейбусы и электробусы).

«Решить проблему негативного влияния транспорта на экологию нужно создавая возможности», — считает Бурматов.

Ранее СМИ сообщали, что депутаты комитета Госдумы по промышленности направили в Минпромторг и Минтранс рекомендации по запрету эксплуатации старых машин.

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