В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
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«Я являюсь противником запретов, мне кажется, это контрпродуктивно. Надо создавать условия, а не запреты. Когда будут созданы условия, люди сами откажутся от того, что им не нужно», — заявил депутат.
Политик назвал три основных условия минимизации вредоносного влияния транспорта на экологию: ограничение большегрузов в крупных городах, перевод маршрутных такси на газомоторное топливо и развитие городского электрического транспорта (трамваи, троллейбусы и электробусы).
«Решить проблему негативного влияния транспорта на экологию нужно создавая возможности», — считает Бурматов.
Ранее СМИ сообщали, что депутаты комитета Госдумы по промышленности направили в Минпромторг и Минтранс рекомендации по запрету эксплуатации старых машин.