В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошее вино

Эксперты «Винного гида России» Роскачества подготовили рекомендации по выбору вина, сообщают «Известия».

Отмечается, что для оценки вина существует 12 параметров.

В частности, необходимо обратить внимание на внешний вид вина. При взгляде на просвет напиток должен быть чистым и прозрачным. В вине не должно быть хлопьев и липкого на вид осадка.

В красном вине допускается так называемый винный камень — осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета, естественный для выдержанных вин.

При этом наличие «винного камня» не допускается российским ГОСТом.

Молодое белое вино может иметь золотистый, лёгкий зеленоватый или лимонный оттенок, но при этом не должно отливать янтарём или по цвету напоминать нерафинированное подсолнечное масло.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», неприятный запах вина, напоминающий кислую капусту, является явным признаком болезни.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал RT о проекте «Винный гид России», стартовавшем 23 июля. По его словам, аналогичные национальные винные гиды есть во всех ведущих винодельческих странах и являются навигаторами для потребителей. По его словам, информацию о тех 300 торговых марках вина, которые были внесены в гид 2018 года и протестированы в прошлом году, можно получить на официальном сайте Роскачества.

Он выразил надежду, что в этом году число марок, попавших в национальный винный гид, будет расширено более чем в два раза.