Глава Роскачества рассказал о «Винном гиде России»

Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал RT о проекте «Винный гид России», стартовавшем 23 июля. По его словам, аналогичные национальные винные гиды есть во всех ведущих винодельческих странах и являются навигаторами для потребителей.

«Такие гиды в других странах в течение многих десятилетий работали над тем, чтобы мотивировать производителя на стабильное качество своей продукции, чтобы каждый потребитель мог совершенно спокойно приобрести в магазине вино и не бояться. А потребитель, изучая такие национальные гиды, видя те торговые марки, которые его не обманывают, которые на протяжении длительного периода поддерживают этот уровень качества, покупает именно их. Таким образом, происходит естественный отбор. На полках остаются только те производители, которые действительно следят за качеством», — заявил он.

Протасов также рассказал, что информацию о тех 300 торговых марках вина, которые были внесены в гид 2018 года и протестированы в прошлом году, можно получить на официальном сайте Роскачества.

Он выразил надежду, что в этом году число марок, попавших в национальный винный гид, будет расширено более чем в два раза.