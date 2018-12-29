В Роскачестве дали советы по выбору шампанского

Короткая ссылка
Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский в беседе с «Российской газетой» дал советы по выбору шампанского.
В Роскачестве дали советы по выбору шампанского
  • РИА Новости

В частности, он рекомендует внимательно читать этикетку, так как в магазинах продаётся не только натуральное игристое вино, но и игристые винные напитки.

«Пахнуть такой напиток может клубникой, персиком, другими фруктами и ягодами. В его состав, как правило, входят виноматериал (до 50%), вода, ароматизаторы, красители и искусственная газация», — пояснил Лоевский.

Значение имеет и цена. Если ценовая категория невысокая, то, скорее всего, отечественная продукция будет лучше зарубежной.

Ранее в Роскачестве рассказали об итогах исследования российского шампанского.

18 декабря руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов в беседе с НСН рассказал о проверке продукции, проведённой в преддверии новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить