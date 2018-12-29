В Роскачестве дали советы по выбору шампанского

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский в беседе с «Российской газетой» дал советы по выбору шампанского.

В частности, он рекомендует внимательно читать этикетку, так как в магазинах продаётся не только натуральное игристое вино, но и игристые винные напитки.

«Пахнуть такой напиток может клубникой, персиком, другими фруктами и ягодами. В его состав, как правило, входят виноматериал (до 50%), вода, ароматизаторы, красители и искусственная газация», — пояснил Лоевский.

Значение имеет и цена. Если ценовая категория невысокая, то, скорее всего, отечественная продукция будет лучше зарубежной.

Ранее в Роскачестве рассказали об итогах исследования российского шампанского.

18 декабря руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов в беседе с НСН рассказал о проверке продукции, проведённой в преддверии новогодних праздников.