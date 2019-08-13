Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве

Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее... в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента», — сказал он.

Как отметил Песков, совсем не по каждому вопросу президенту надо высказывать свою точку зрения.

Он также указал, что в столице имели место как согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.

7 августа уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля было передано в центральный аппарат СК.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция, в которой, по данным полиции, приняли участие около 3,5 тыс. человек.

После митинга следователи возбудил уголовное дело.