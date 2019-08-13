Песков оценил телефонный разговор Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Само по себе общение глав государств, этот факт — можно оценить только позитивно, положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения», — заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что «Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное — не сам разговор, а реализация тех пониманий и договорённостей, которые достигались ранее и во время каждого разговора».

7 августа Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным, во время которого обсудил ситуацию в Донбассе.

Как отмечали в Кремле, в ходе обсуждения темы была акцентирована важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

9 августа президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Зеленскому удастся договориться с Путиным относительно ситуации в Донбассе.