Песков оценил телефонный разговор Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Песков оценил телефонный разговор Путина и Зеленского
  • Reuters

«Само по себе общение глав государств, этот факт — можно оценить только позитивно, положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения», — заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что «Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное — не сам разговор, а реализация тех пониманий и договорённостей, которые достигались ранее и во время каждого разговора».

7 августа Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным, во время которого обсудил ситуацию в Донбассе.

Как отмечали в Кремле, в ходе обсуждения темы была акцентирована важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. 

9 августа президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Зеленскому удастся договориться с Путиным относительно ситуации в Донбассе.

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