Эксперт оценил рейтинг самых востребованных профессий в России

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов прокомментировал в беседе c RT результаты опроса ВНИИ труда Минтруда России, согласно которым определены десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Эксперт подчеркнул, что приведённые данные сильно не отличаются от предыдущего года.

«Рынок труда напрямую взаимосвязан с ростом экономики и развитием инноваций. Поэтому он такой консервативный, в первую очередь связан с развитием торговых сетей и текучестью отрасли», — пояснил он.

По словам Сафонова, по-прежнему остаётся достаточно востребованной профессия врача, а также есть потребность в охранниках.

«Из высококвалифицированных профессий высок спрос на специалистов IT-технологий, но надо иметь в виду, что спрос на профессии, связанные с техникой, моделированием, программированием, исчисляется небольшим количеством в масштабах всей страны», — добавил он.

Сафонов добавил, что к наиболее динамично развивающимся относятся рынок труда в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее ВНИИ труда Минтруда назвал самые востребованные профессии в России.

В перечень вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и дополнительного образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, медицинская сестра, делопроизводитель, бухгалтер, а также педагог-дефектолог.