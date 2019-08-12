Московские школьники выиграли 18 медалей на международных олимпиадах

Столичные школьники выиграли 18 медалей на международных олимпиадах, сообщает НСН.

По итогам состязаний по информатике, физике, биологии, математике, астрономии, географии, химии и астрофизике ученики получили 13 золотых и пять серебряных наград.

В Израиле, где проходило соревнование по физике, первые места заняли четыре москвича — Григорий Бобков, Алексей Шишкин, Владимир Малиновский и Андрей Панфёров.

Две золотые и две серебряные награды достались столичным участникам Международной математической олимпиады в Великобритании — Олегу Смирнову, Тимофею Ковалёву, Валерию Кулишову и Ивану Гайдай-Турлову соответственно.

Серебро Международной биологической олимпиады в Венгрии получила Наталия Колюпанова, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что жители Санкт-Петербурга стали призёрами Международной олимпиады по астрономии и астрофизике.