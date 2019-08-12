Петербургские выпускники стали призёрами Международной олимпиады по астрономии и астрофизике
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- РИА Новости
Выпускники физико-технической школы и Президентского физико-математического лицея №239 Павел Архипов и Игорь Булыгин смогли обойти соперников в основном составе.
Золото и серебро завоевали десятиклассники лицея №239 Иван Харичкин и Артём Гордеев.
В неофициальном командном зачёте Россия заняла первое место.
Олимпиада проходила в Венгрии. В ней приняли участие представители 47 стран.
Ранее Nation News сообщал о Международной олимпиаде школьников по экономике в Санкт-Петербурге.