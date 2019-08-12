Петербургские выпускники стали призёрами Международной олимпиады по астрономии и астрофизике

Жители Санкт-Петербурга стали призёрами Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

© Кирилл Каллиников

РИА Новости

Выпускники физико-технической школы и Президентского физико-математического лицея №239 Павел Архипов и Игорь Булыгин смогли обойти соперников в основном составе. Золото и серебро завоевали десятиклассники лицея №239 Иван Харичкин и Артём Гордеев. В неофициальном командном зачёте Россия заняла первое место. Олимпиада проходила в Венгрии. В ней приняли участие представители 47 стран. Ранее Nation News сообщал о Международной олимпиаде школьников по экономике в Санкт-Петербурге.