Петербургские выпускники стали призёрами Международной олимпиады по астрономии и астрофизике

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Жители Санкт-Петербурга стали призёрами Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.
Петербургские выпускники стали призёрами Международной олимпиады по астрономии и астрофизике
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Выпускники физико-технической школы и Президентского физико-математического лицея №239 Павел Архипов и Игорь Булыгин смогли обойти соперников в основном составе.

Золото и серебро завоевали десятиклассники лицея №239 Иван Харичкин и Артём Гордеев.

В неофициальном командном зачёте Россия заняла первое место.

Олимпиада проходила в Венгрии. В ней приняли участие представители 47 стран.

Ранее Nation News сообщал о Международной олимпиаде школьников по экономике в Санкт-Петербурге.

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