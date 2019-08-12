Аксёнов рассказал о прогнозах по туризму в Крыму в 2019 году

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Глава Крыма Сергей Аксёнов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, сколько туристов ожидается в регионе в 2019 году согласно прогнозам.
Аксёнов рассказал о прогнозах по туризму в Крыму в 2019 году
  • РИА Новости

«Рост турпотока ожидаем до 7,1 млн туристов в этом году. В прошлом году это было 6,8 млн человек», — приводятся слова Аксёнов в стенограмме, размённой на сайте Кремля.

Также глава Крыма добавил, что с начала 2019 года аэропорт в Симферополе перевёз 3,09 млн пассажиров, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Ранее Аксёнов заявил о провале изоляции Крыма.

6 августа «Крыминформ» сообщал, что Международный аэропорт Симферополя обслужил в июле более 873 тыс. пассажиров, что на 27% больше по сравнению с показателем за июнь.

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