Аксёнов заявил о провале изоляции Крыма

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Участие иностранных гостей в байк-шоу на горе Гасфорта в Севастополе свидетельствует о провале попыток сдерживания России и изоляции Крыма. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил о провале изоляции Крыма
  • РИА Новости

«Участие в празднике иностранных гостей — ещё один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма», — написал он в Facebook.

Вместе с этим Аксёнов назвал байк-шоу в Крыму знаковым событием не только культурной, но и политической повестки. Глава Крыма добавил, что данное мероприятие способствует продвижению позитивного имиджа полуострова.

Ранее российский президент Владимир Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с десятилетием проведения этого мероприятия на полуострове.

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