Аксёнов заявил о провале изоляции Крыма

Участие иностранных гостей в байк-шоу на горе Гасфорта в Севастополе свидетельствует о провале попыток сдерживания России и изоляции Крыма. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Участие в празднике иностранных гостей — ещё один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма», — написал он в Facebook.

Вместе с этим Аксёнов назвал байк-шоу в Крыму знаковым событием не только культурной, но и политической повестки. Глава Крыма добавил, что данное мероприятие способствует продвижению позитивного имиджа полуострова.

Ранее российский президент Владимир Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму и поздравил мотоклуб с десятилетием проведения этого мероприятия на полуострове.