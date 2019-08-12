Васильева рассказала о развитии колледжей и техникумов в России

Министр просвещения Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» рассказала о развитии колледжей и техникумов в России.

«Наш главный приоритет — инфраструктура. К 2024 году в регионах появится 5 тыс. мастерских, оснащённых по последнему слову промышленности. Среди приоритетных направлений — строительство, транспорт, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии», — заявила она.

По словам Васильевой, студенты смогут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, учиться по индивидуальным траекториям. Как отметила министр, 800 таких мастерских заработают уже в 2019 году.

Кроме того, к 2024 году должно быть создано не менее 100 центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), сообщила Васильева.

«ЦОПП — это новый социальный лифт, который включает, по сути, три составляющих: образовательные организации, работодателей и учащихся. И здесь целевая аудитория не только молодёжь, но ещё и «люди серебряного возраста», предпенсионеры и пенсионеры», — пояснила она.

Министр отметила, что 14 регионов уже получили на этот проект субсидии из федерального бюджета.

Ранее Васильева заявила, что Министерство просвещения России планирует исключить почти 100 специальностей из перечня среднего профессионального образования.

Заслуженный учитель России директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что предварительный национальный стандарт на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году.