Эксперт прокомментировал сообщения о предварительном нацстандарте на школьную форму

Заслуженный учитель России директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что предварительный национальный стандарт на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году.

«В каждой школе есть определённая традиция, есть школы, которые вообще не приемлют никакой формы (кстати, имеют право, нигде это не записано, ни в каком законе)», — заявил он.

Как отметил Ямбург, педагогически он за форму, но против унификации.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в документе намерены указать требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки.