Эксперт прокомментировал сообщения о предварительном нацстандарте на школьную форму
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- РИА Новости
«В каждой школе есть определённая традиция, есть школы, которые вообще не приемлют никакой формы (кстати, имеют право, нигде это не записано, ни в каком законе)», — заявил он.
Как отметил Ямбург, педагогически он за форму, но против унификации.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в документе намерены указать требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки.