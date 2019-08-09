Эксперт прокомментировал сообщения о предварительном нацстандарте на школьную форму

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Заслуженный учитель России директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что предварительный национальный стандарт на школьную форму планируют утвердить в России в 2020 году.
Эксперт прокомментировал сообщения о предварительном нацстандарте на школьную форму
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«В каждой школе есть определённая традиция, есть школы, которые вообще не приемлют никакой формы (кстати, имеют право, нигде это не записано, ни в каком законе)», — заявил он.

Как отметил Ямбург, педагогически он за форму, но против унификации.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в документе намерены указать требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и прокладки.

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