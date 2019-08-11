В России планируют убрать из колледжей 100 профессий

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Министерство просвещения России планирует исключить почти 100 специальностей из перечня среднего профессионального образования. Об этом в интервью «Российской газете» заявила министр просвещения Ольга Васильева.
В России планируют убрать из колледжей 100 профессий
  • РИА Новости

«С 1 сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО)», — сообщила она.

По её словам, некоторые из профессий устарели содержательно, другие — «в принципе исчезают». Ещё ряд профессий изменился так, что желающие могут получить нужные навыки в рамках краткосрочных курсов.

Она отметила, что речь идёт о таких профессиях, как «изготовитель эмалированной посуды», «ткач», «сборщик изделий электронной техники», «сушильщик в бумажном производстве» и так далее.

Ранее Васильева в беседе с kp.ru заявила, что школа «задыхается» от ненужных бумаг.

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