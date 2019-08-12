В России потушили 53 лесных пожара за сутки

На территории России за сутки удалось ликвидировать 53 природных пожара на площади более 5 тыс. га. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 августа в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 5 717 га», — говорится в сообщении. Согласно последним данным, на территории страны действуют 202 лесных пожара на площади 283 167 га. Наибольшая площадь пожаров по-прежнему зафиксирована в Иркутской области (146 747 га) и в Красноярском крае (126 125 га). Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить около 6 млрд рублей на ликвидацию лесных пожаров в некоторых регионах страны.