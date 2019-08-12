В России потушили 53 лесных пожара за сутки

Короткая ссылка
На территории России за сутки удалось ликвидировать 53 природных пожара на площади более 5 тыс. га. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 августа в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 5 717 га», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, на территории страны действуют 202 лесных пожара на площади 283 167 га.

Наибольшая площадь пожаров по-прежнему зафиксирована в Иркутской области (146 747 га) и в Красноярском крае (126 125 га).

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить около 6 млрд рублей на ликвидацию лесных пожаров в некоторых регионах страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить