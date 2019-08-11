В Минприроды выступили за увеличение числа лесных инспекторов

Короткая ссылка
В России следует увеличивать количество лесничеств и лесных инспекторов для усиления контроля за лесами. Такое мнение выразил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук».
В Минприроды выступили за увеличение числа лесных инспекторов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Если в Советском Союзе было 85 тыс. лесных инспекторов, то на сегодняшний день их 23 тыс. Численность инспекторов нужно разгонять, нужно технику делать, чтобы хотя бы ногами эти пожары можно было тушить, а не видеть их из космоса, когда они уже километра два», — цитирует его ТАСС.

По мнению министра, проблемы в лесах зачастую возникают из-за безнадзорности территорий.

«Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с чёрными лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами», — пояснил Кобылкин.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Рослесхоз сообщила, что в 2018 году ущерб от деятельности чёрных лесорубов в России вырос до 11,6 млрд рублей. В 2017 году данный показатель составлял 11,5 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить