В Минприроды выступили за увеличение числа лесных инспекторов

В России следует увеличивать количество лесничеств и лесных инспекторов для усиления контроля за лесами. Такое мнение выразил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в ходе встречи с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук».

«Если в Советском Союзе было 85 тыс. лесных инспекторов, то на сегодняшний день их 23 тыс. Численность инспекторов нужно разгонять, нужно технику делать, чтобы хотя бы ногами эти пожары можно было тушить, а не видеть их из космоса, когда они уже километра два», — цитирует его ТАСС.

По мнению министра, проблемы в лесах зачастую возникают из-за безнадзорности территорий.

«Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с чёрными лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами», — пояснил Кобылкин.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Рослесхоз сообщила, что в 2018 году ущерб от деятельности чёрных лесорубов в России вырос до 11,6 млрд рублей. В 2017 году данный показатель составлял 11,5 млрд рублей.