В 12 городах России проведут работы по очистке воздуха

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Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в 12 российских промышленных городах проведут работы по очистке воздуха.
В 12 городах России проведут работы по очистке воздуха
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но это не говорит о том, что только в этих городах мы будем работать. Мы будем работать на всей территории Российской Федерации, просто мы к этому масштабному проекту приступили», — цитирует его ТАСС.

Кобылкин отметил, что проблема загрязнённости воздуха в первую очередь актуальна для промышленных центров. 

Соответствующее заявление министр сделал во время выступления на встрече с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области количество контейнерных площадок, необходимых для обеспечения раздельного сбора мусора, выросло почти в два раза.

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