В 12 городах России проведут работы по очистке воздуха
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- РИА Новости
«На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но это не говорит о том, что только в этих городах мы будем работать. Мы будем работать на всей территории Российской Федерации, просто мы к этому масштабному проекту приступили», — цитирует его ТАСС.
Кобылкин отметил, что проблема загрязнённости воздуха в первую очередь актуальна для промышленных центров.
Соответствующее заявление министр сделал во время выступления на встрече с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области количество контейнерных площадок, необходимых для обеспечения раздельного сбора мусора, выросло почти в два раза.