В Подмосковье увеличилось число контейнеров для раздельного сбора мусора

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В Московской области количество контейнерных площадок, необходимых для обеспечения раздельного сбора мусора, выросло почти в два раза. Об этом сообщает телеканал «360».
В Подмосковье увеличилось число контейнеров для раздельного сбора мусора
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«Сегодня более 60% контейнерных площадок в Московской области уже оснащены по новому стандарту под раздельный сбор отходов», — сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Всего в области оборудуют свыше 21,9 тыс. контейнерных площадок с твёрдым основанием для раздельного сбора ТКО в секторах многоквартирного жилого фонда, ИЖС и СНТ. Планируется установить 98,5 тыс. новых контейнеров. На маршрутах будет запущено 923 мусоровоза.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье стартовал 1 января 2019 года.

Ранее НСН сообщала, что Москва досрочно перейдёт на систему раздельного сбора мусора.

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