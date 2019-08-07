В Подмосковье увеличилось число контейнеров для раздельного сбора мусора
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«Сегодня более 60% контейнерных площадок в Московской области уже оснащены по новому стандарту под раздельный сбор отходов», — сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.
Всего в области оборудуют свыше 21,9 тыс. контейнерных площадок с твёрдым основанием для раздельного сбора ТКО в секторах многоквартирного жилого фонда, ИЖС и СНТ. Планируется установить 98,5 тыс. новых контейнеров. На маршрутах будет запущено 923 мусоровоза.
Раздельный сбор мусора в Подмосковье стартовал 1 января 2019 года.
Ранее НСН сообщала, что Москва досрочно перейдёт на систему раздельного сбора мусора.