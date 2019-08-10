Полицию предупредили о возможных провокациях на митинге в Москве

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Организаторы согласованного мероприятия на проспекте Сахарова в Москве сообщили сотрудникам столичной полиции о готовящихся провокациях в ходе акции, заявили в пресс-службе московского управления МВД.
Полицию предупредили о возможных провокациях на митинге в Москве

    «К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

    В связи с этим полицейские призвали всех участников мероприятия соблюдать закон и не допускать нарушений общественного порядка.

    Ранее в центре Москвы начался согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

    RT ведёт текстовую трансляцию акции.

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