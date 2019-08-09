После двух несогласованных акций в Москве арестованы 113 человек

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Московские суды отправили под арест 89 человек за несанкционированную акцию в столице 27 июля и 24 человека — за акцию 3 августа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
После двух несогласованных акций в Москве арестованы 113 человек
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Как отмечается, в период с 29 июля по 9 августа в суды Москвы поступило 1199 дел об административных правонарушениях, «возбуждённых по событиям 27 июля».

«Из этого числа рассмотрены и назначены следующие наказания: 89 — аресты, шесть — обязательные работы, 704 — штрафы. Небольшая часть материалов возвращена, более 390 ещё на рассмотрении», — говорится в сообщении.

Указывается, что по событиям 3 августа поступило 716 дел.

«Назначены следующие наказания: 24 — аресты, 176 — штрафы, два — обязательные работы», — добавили в Мосгорсуде.

Подчёркивается, что небольшая часть дел была возвращена, по остальным слушания назначены на август.

Ранее Мосгортранс подал иски к участникам акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда. 

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