Названы самые популярные фамилии в России

Самыми распространёнными фамилиями в России с начала XXI века остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов, заявил председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин.

При этом, как отмечает эксперт, распространённость каждой из этих фамилий может отличаться в различных регионах страны.

«Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим, в мегаполисе, стойкая четвёрка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать», — рассказал Мосин «Российской газете».

Например, по его словам, в Екатеринбурге лидирует фамилия Кузнецов, но при этом по России в целом чаще всего встречается фамилия Смирнов.

Он также отмечает, что на распространённость фамилий влияют и другие факторы, среди которых миграционные и исторические процессы: если анализировать 1000 самых частых фамилий в России, то в списке могут быть и фамилии среднеазиатского (таджикского, киргизского или узбекского) происхождения.

В апреле RT на основе данных региональных органов ЗАГС выяснил, что самое популярное мужское имя в стране — Артём, а женское — София.