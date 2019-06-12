Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью в 2018 году

Стало известно, в каких регионах в 2018 году зафиксирована самая высокая рождаемость и смертность. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.

Регионом—лидером по рождаемости стала Москва, где в прошлом году родились 132,1 тыс. человек. На втором месте Московская область — 83 тыс. человек.

Далее идут Краснодарский край (64,5 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (50 тыс.).

Меньше всего россиян родилось в Ненецком автономном округе — 618 человек.

Среди антилидеров рейтинга оказались также Чукотка (625 человек), Магаданская область (1427), Еврейская АО (1,8 тыс.), Калмыкия (3 тыс.).

Самая высокая смертность в прошлом году была зафиксирована в Москве. Там скончались 122 тыс. человек. На втором месте — Московская область (92 тыс.).

Далее идут Краснодарский край (67 тыс.), Санкт-Петербург (59,8 тыс.), Свердловская область (58,5 тыс.).

Меньше всего умерших зафиксировано в Ненецком АО — 394 человека.

Всего в прошлом году в России родилось 1,6 млн человек, умерло — 1,8 млн.

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Мальчиков чаще всего называют Артём, девочек — София.