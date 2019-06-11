Немецкий журнал назвал десять самых красивых русских имён

Короткая ссылка
Немецкий журнал Wunderweib опубликовал статью, в которой привёл список из десяти самых красивых русских мужских и женских имён.

Автор статьи назвала Россию очаровательной страной с богатой историей. Она отметила, что в мире более 280 млн человек говорят на русском языке.

Журналист добавила, что русские имена красиво звучат, а также в них заложен глубокий смысл.

В числе самых красивых мужских имён журнал назвал такие: Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита. При этом наиболее красивыми женскими именами автор публикации сочла Алину, Полину, Дарью, Милу и Викторию.

Ранее RT составил рейтинг самых популярных мужских и женских имён для новорождённых в России на основе данных органов ЗАГС. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить