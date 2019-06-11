Немецкий журнал назвал десять самых красивых русских имён
Автор статьи назвала Россию очаровательной страной с богатой историей. Она отметила, что в мире более 280 млн человек говорят на русском языке.
Журналист добавила, что русские имена красиво звучат, а также в них заложен глубокий смысл.
В числе самых красивых мужских имён журнал назвал такие: Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита. При этом наиболее красивыми женскими именами автор публикации сочла Алину, Полину, Дарью, Милу и Викторию.
Ранее RT составил рейтинг самых популярных мужских и женских имён для новорождённых в России на основе данных органов ЗАГС.