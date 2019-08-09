В РТРС назвали причину сбоя телевещания в некоторых районах Москвы
«Сегодня в Москве проводились технические работы, на время работ сигнал был отключён», — сообщили Интерфаксу на горячей линии РТРС.
Для перезапуска сигнала пользователям рекомендовали переподключиться.
В РТРС уточнили, что, если пользователям будут доступны только первые десять каналов, следует подождать некоторое время и снова попробовать подключиться.
В свою очередь, в «Останкино» сообщили, что сбой не связан с работой телецентра.
«Мы отдаём сигнал в штатном режиме. Возможный технический сбой находится за пределами телецентра», — заявил пресс-секретарь телецентра Денис Назаров.
Ранее федеральные телеканалы в Москве прерывали вещание на несколько минут для предупреждения о приближающейся непогоде.
По информации Интерфакса, после этого у некоторых абонентов телевещание было прервано на 20 минут.