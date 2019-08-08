Минсельхоз заявил о стабильности ситуации на рынке хлеба в России

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Текущая ситуация на рынке хлеба в России стабильная. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в заявлении Минсельхоза.
Минсельхоз заявил о стабильности ситуации на рынке хлеба в России
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«В настоящий момент по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным — несколько превышает его. Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «в целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний».

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщало, что за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В середине июля стало известно, что эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной. Ожидаемый сбор пшеницы снижен с 82 млн тонн до 78 млн тонн из-за засухи в нескольких регионах. При этом отмечается, что качество пшеницы будет выше. 

Урожай подсолнечника будет хорошим, но меньше, чем в 2018 году, ситуация с соей и рапсом останется на том же уровне. 

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